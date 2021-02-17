В Україні продовжує діяти карантин, запроваджений з метою протидії поширенню коронавірусу.

В Україні різко зросла кількість госпіталізованих з діагнозом COVID-19. Російські силовики влаштували масові обшуки у кримських татар в окупованому Криму.

Захворюваність на COVID-19

В Україні за добу виявлено 4286 нових хворих на COVID-19, до лікарень госпіталізували 2330 людей.

Всього з початку пандемії коронавірусом інфікувалися 1280904 українці, 1128895 - одужали 24689 - померли.

Масові обшуки у кримських татар у Криму

Російські силовики з самого ранку 17 лютого влаштували масові обшуки в будинках кримських татар в окупованому Криму.

Повернення снігопадів до України

Сьогодні, 17 лютого, снігопади повернуться на територію України: зачеплять західні області та Житомирщину.

Перемир’я на Донбасі

На Донбасі за добу зафіксовано чотири обстріли з боку російських найманців. Ворог відкривав вогонь у районі Красногорівки, Водяного та Південного, застосувавши міномети, станкові протитанкові та підствольні гранатомети. Також стріляв ворожий снайпер.

Головні новини України: що важливо знати 17 лютого 2021

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Автор: Аліна Вишневська