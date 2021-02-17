В Україні різко зросла кількість госпіталізованих з діагнозом COVID-19. Російські силовики влаштували масові обшуки у кримських татар в окупованому Криму.
Захворюваність на COVID-19
В Україні за добу виявлено 4286 нових хворих на COVID-19, до лікарень госпіталізували 2330 людей.
Всього з початку пандемії коронавірусом інфікувалися 1280904 українці, 1128895 - одужали 24689 - померли.
Масові обшуки у кримських татар у Криму
Російські силовики з самого ранку 17 лютого влаштували масові обшуки в будинках кримських татар в окупованому Криму.
Повернення снігопадів до України
Сьогодні, 17 лютого, снігопади повернуться на територію України: зачеплять західні області та Житомирщину.
Перемир’я на Донбасі
На Донбасі за добу зафіксовано чотири обстріли з боку російських найманців. Ворог відкривав вогонь у районі Красногорівки, Водяного та Південного, застосувавши міномети, станкові протитанкові та підствольні гранатомети. Також стріляв ворожий снайпер.
Головні новини України: що важливо знати 17 лютого 2021
- Сьогодні в Україні подешевшала валюта: свіжий курс долара
- Львівська облрада звернулася до Зеленського та Ради через Бандеру
- Рада продовжила угоду з Нідерландами щодо розслідування катастрофи МН17
- "Перший пішов": в Україні виставили на продаж виправний центр (фото)
- Поводились неадекватно: у Черкасах побили патрульних
- Рада прирівняла цифрові водійські посвідчення до паперових - Мінцифри
- Шарія викликають на допит 22 лютого - СБУ
Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram