Уже понад півроку в Україні діє карантин, запроваджений з метою стримування поширення коронавірусу.

В Україні запрацювало нове карантинне зонування. Президент Зеленський звернувся до "Слуг народу" і попередив про "смерть країни" через рішення КСУ.

Звернення Зеленського до "Слуг народу" через рішення КСУ

Президент України Володимир Зеленський заявляє, що якщо не зупинити хаос, який "творить за гроші Конституційний суд", відбудеться протистояння на вулицях. Таке він заявив у зверненні до членів фракції "Слуга народу".

Також глава держави наголосив, що час розмов, умовлянь та м’якості закінчився, потрібно вжити "жорстких рішень" щодо Конституційного cуду.

Діяльність Конституційного суду

Заплановані на сьогодні збори суддів Конституційного суду скасовано. Також раптово змінено порядок денний КСУ.

Оновлені карантинні зони

Сьогодні, 2 листопада, в Україні почало діяти нове епідемічне зонування. Територію України, зокрема, розподілено на чотири карантинні зони, залежно від епідемічної ситуації в регіоні чи окремих його частинах.

Ситуація з коронавірусом

В Україні кількість інфікованих коронавірусом перевищила позначку в 400 тисяч осіб. За добу, зокрема, виявили 6 754 нових хворих на COVID-19.

Всього з початку пандемії одужали від коронавірусу 163 768 українців, померли – 7 375 хворих.

Загроза вибуху в Києві

У центрі Києва чоловік погрожував підірвати ресторан. Патрульна поліція виїхала на місце події. Злочинця вже затримали.

Подорожчання газу

З листопада в Україні постачальники газу піднімають тарифи на газ для населення. У різних регіонах ціни на газ варіюються від 6 до майже 9 гривень за куб.

Головні новини України: що важливо знати 2 листопада 2020

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Автори: Аліна Вишневська, Катерина Пулатова