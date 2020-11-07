Відповідне рішення ухвалено на сьогоднішньому позаплановому засіданні міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій під головуванням міського голови.

В Ужгороді, який зараз знаходиться у «червоній» зоні карантину щодо поширення CОVID-19, дозволили роботу громадського транспорту, закладів освіти, харчування та торгівлі.

Читайте такожВ Україні оновили карантинне зонування: де посилять обмеження (мапа)Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Ужгородської міської ради, відповідне рішення ухвалено на сьогоднішньому позаплановому засіданні міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій під головуванням міського голови Богдана Андріїва.

Так, відповідно до рішення комісії, з понеділка, 9 листопада, в Ужгороді дозволено рух громадського транспорту (виключно місця для сидіння), роботу дитсадків та початкової ланки освіти (учнів 1-4 класів, 5-11 класи – дистанційне навчання), роботу басейнів із заповненням не більше 30%, готелів. Діяльність спортивних залів, фітнес-центрів можлива за умови проведення індивідуальних занять.

Роботу закладів харчування дозволено при наповненості не більш ніж 30% посадкових місць у приміщенні. Працювати такі заклади мають право виключно з 7:00 до 22:00. Також рішенням комісії дозволено роботу з 7:00 до 22:00 закладів торгівлі, побутового обслуговування населення (не більше одного відвідувача на 20 кв. м площі).

«Часові обмеження по роботі не стосується аптек, АЗС та суб’єктів господарювання, які торгують виробами медичного призначення», - уточнили в міськраді.

Також рішенням комісії в Ужгороді суворо заборонено перебування в громадських будинках і спорудах, громадському транспорті без захисних масок, проведення масових заходів, прийом відвідувачів у торговельно-розважальних центрах, роботу хостелів.

«Також заборонено перебування на вулицях без документів, що посвідчують особу, а ще – самовільне залишення місця самоізоляції, обсервації», - додали у прес-службі.

Крім того, з понеділка також при вході до торговельних центрів обласного центру обов’язковим стає температурний скринінг.

Ужгородський міський голова наголосив, що всі ці обмеження Ужгородська міська комісія приймала на основі протоколу Державної комісії з питань ТЕБ та НС і зважаючи на ситуацію із поширенням коронавірусу на території міста.

Андріїв також додав, що це рішення є дуже важливим для міста, «бо дозволяє відновити його життєдіяльність».

«Ми дали можливість людям працювати і отримувати зарплату, дітям навчатися, всім - доїжджати до місця роботи. Але Ужгород і надалі лишається в «червоній зоні», загроза поширення епідемії нікуди не зникла. Тому, послаблюючи карантинні обмеження, ми вимушені посилити контроль за дотримання протиепідемічних заходів. Це соціальна дистанція, носіння масок, дезінфекція рук – всі ці обмеження мають стати нормою нашого життя», - підсумував він.

Андріїв також уточнив, що згідно з рішенням комісії, в Ужгороді буде збільшено кількість мобільних моніторингових груп, які проводитимуть рейдові перевірки щодо дотримання суб’єктами господарювання встановлених вимог карантину.

Коронавірус в Закарпатській області

2 листопада Закарпатська обласна державна адміністрація заявила, що лікарні Ужгорода заповнені на 100%, тяжких хворих на COVID-19 змушені направляти в інші райони області.

30 жовтня Державна комісія техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій оновила епідемічне зонування в Україні, яке почало діяти з 2 листопада. Зокрема, до «червоного» рівня епідемічної небезпеки віднесено міста Ужгород та Берегове, Великоберезнянський, Перечинський та Ужгородський райони Закарпатської області.

5 листопада в місті понад 300 підприємців зібралися перед будівлею Закарпатської ОДА на акцію протесту, під час якої намагалися побити головного інфекціоніста регіону.

Вони вимагали від влади не припиняти роботу малого бізнесу, не зважаючи на карантин, дозволити їздити громадському транспорту тощо.

До мітингувальників вийшли перший заступник голови Закарпатської ОДА Олег Коцюба та міський голова Ужгорода Богдан Андріїв.

Андріїв звернувся до ужгородців з проханням дочекатися рішення державної комісії техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, на якому мають розглянути звернення Ужгорода з цього питання.

6 листопада Державна комісія ТЕБ та НС оновила епідемічне зонування в Україні, яке почне діяти з 9 листопада. До «червоного» рівня в оновленому списку епідемічного зонування в Україні віднесено 13 обласних центрів, в тому числі Ужгород.

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Автор: Наталія Петерварі