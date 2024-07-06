Україна продовжує працювати та шукати шляхи, щоб повернути українців з російського полону, наголосив президент.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що за 53 обміни Україна вже повернула 3310 громадян з російського полону.

"53 обміни. 3310 наших людей, які вже вдома, в Україні, поруч зі своїми рідними", - написав президент у своїй сторінці в Telegram.

Голова держави підкреслив, що Україна продовжує працювати та шукати шляхи, щоб повернути з російського полону кожного й кожну – військових та цивільних, дорослих і дітей.

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Зеленський також наголосив, що жоден з тих, хто поки що знаходиться у російському полоні не буде забутий та буде повернутий додому.

Обмін полоненими

Раніше повідомлялося, що Папа Римський Франциск закликав Україну і РФ провести обмін полоненими у форматі "всіх на всіх". Голова української розвідки Кирило Буданов сказав, що українська сторона виступає лише "за", але Росія не є зацікавленою у цьому.

У травні Координаційній штаб з питань поводження з військовополоненими повідомляв, що в російському полоні залишаються 403 українських жінки. Окупанти ігнорують всі звернення із вимогою повернути поневолених жінок.

25 червня президент України Володимир Зеленський заявив, що з російського полону було повернуто 90 українських військовослужбовців. За його словами, з полону тоді визволили воїнів Національної гвардії, Військово-морських сил, армії, територіальної борони та прикордонної служби.

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