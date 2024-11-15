Зазначається, що раніше громадянам США було заборонено відвідувати українську територію.

Державний департамент США змінив рекомендації щодо подорожей в Україну. Рівень ризику знизили для дев'яти українських областей.

Так, Держдеп знизив із четвертого "Не подорожувати" до третього рівня ризику "Обміркуйте свою подорож" для Волинської, Львівської, Закарпатської, Івано-Франківської, Чернівецької, Тернопільської, Рівненської, Хмельницької та Житомирської областей. Рішення відомства зумовлене можливостями ППО та віддаленістю від зон активних бойових дій.

Водночас зазначено, що громадянам США необхідно уважно стежити за повідомленнями уряду США, місцевими та міжнародними ЗМІ, щоб отримувати інформацію про зміни в умовах безпеки, адже ситуація в Україні непередбачувана.

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"Неспровоковане повномасштабне вторгнення Росії в Україну триває, і навіть не прифронтові регіони залишаються об'єктами російських ракетних і безпілотних атак. Мандрівникам слід реагувати на повітряні сповіщення та шукати відповідне укриття", - йдеться в повідомленні.

Посольство США в Києві - головні новини

На початку повномасштабної війни Україна була фактично закрита для туристів. При цьому американське посольство припинило роботу в українській столиці, а співробітники, які залишилися в країні, виїхали до Львова. У Держдепі заявили, що дипломати не повертатимуться до зниження рівня ескалації з боку Російської Федерації. Водночас громадянам США заборонили відвідувати Україну.

Станом на початок травня 2024 року в Києві відновили роботу понад 30 посольств іноземних держав, а 18 травня посольство США відновило роботу в Києві після вимушеної евакуації дипломатів, але рекомендація Держдепу щодо поїздок залишалася чинною.

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