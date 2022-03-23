Директор фонду "Повернись живим" Тарас Чмут звинуватив Вінницькі та Дніпровські ОВА.

У Дніпрі, Вінниці та інших містах представники військових адміністрацій вимагають "відкат" у волонтерів за пропуск гуманітарної допомоги для Збройних сил України через митний кордон України в умовах воєнного часу.

Про це написав у Facebook голова благодійного фонду "Повернись живим" Тарас Чмут.

"Мені дуже прикро, коли представники Дніпровської та Вінницької військово-цивільних адміністрацій (та інші) вимагають "відкату" у волонтерів за надання листів щодо пропуску гуманітарної допомоги через митний кордон України в умовах воєнного стану для захисників та захисниць держави", - написав Чмут.

За інформацією Чмута, "тариф" складає або 10% від рахунку, або 100 автівок.

"Пане Сергій Борзов, пане Ігор Маковець – країна обов’язково згадає вашу "допомогу" в умовах війни. Після перемоги. А поки нехай ваші прізвища будуть десь зафіксовані у публічній площині. Шановний Офіс Президента України – наведіть, будь ласка, порядок з тими, кого ви призначили", – додав Чмут.

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