Квартиру загальною площею в 119,5 квадратних метрів продали на аукціоні.

Окупаційна влада анексованого Криму продала на аукціоні квартиру сім'ї президента України Володимира Зеленського в селищі Лівадія за 44,3 мільйона рублів (понад 476 тис.доларів США).

Кремлівський пул "РИА Новости" повідомляє, що квартиру загальною площею 119,5 квадратних метрів виставили на продаж минулого тижня. Початкова вартість квартири склала 24,6 мільйона рублів.

"Квартира, розташована за адресою: Республіка Крим, місто Ялта, селище міського типу Лівадія, вулиця Батурина, будинок 44 А, квартира 501, продана на аукціоні за 44 мільйони 356 тисяч рублів. На аукціоні було два учасники", - йдеться в повідомленні.

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Українська нерухомість в окупованому Криму

У червні 2023 року повідомлялося, що росіяни почали конфіскувати нерухомість у жителів тимчасово окупованого Криму. Такі заходи так звана "адміністрація" проводить щодо громадян України, які не отримували російський паспорт.

У вересні стало відомо, що окупаційна влада у Криму заявили про намір продати близько 100 українських об'єктів нерухомості. Тоді в Криму провели вісім аукціонних процедур з реалізації вкраденої української нерухомості і були укладені договори купівлі-продажу на суму понад 815 млн рублів.

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