Група постійних експертів для роботи в Україні має запрацювати найближчим часом.

В ООН створять команду експертів для допомоги в розслідуванні сексуального насилля як зброї війни Росії в Україні.

Про це повідомляє прес-служба Офісу генерального прокурора України.

Зазначається, що в Гаазі відбулася зустрічі генпрокурора Ірини Венедіктової зі спеціальним представником генерального секретаря ООН з питань сексуального насильства в умовах конфліктів Прамілою Паттен.

Паттен повідомила, що готова організувати групу постійних експертів для роботи в Україні вже найближчим часом. Досвідчені фахівці допомагатимуть прокурорам та слідчим і співпрацюватимуть з громадянським суспільством.

"Впровадження кращих світових практик допоможе нам досягти комплексного захисту постраждалих від сексуального насильства та ефективного розслідування злочинів сексуального насильства, пов’язаних із конфліктом", - підкреслила Венедіктова.

За її словами, російські війська в Україні використовують зґвалтування як зброю війни. Прокурори документують та разом з іншими правоохоронними органами розслідують такі воєнні злочини у Донецькій, Запорізькій, Київській, Луганській, Харківській, Херсонській та Чернігівській областях.

"Ми розуміємо, що більшість потерпілих поки не звертаються до правоохоронців через страх та стрес після подібних звірств. І тільки створення безпечних умов для тих, хто вижив, зможе змінити цю ситуацію", - зауважила генпрокурор.

Повідомляється, що наразі Офіс Генпрокурора у співпраці із командою Генерального секретаря ООН з питань сексуального насильства розробляє Стратегію щодо всебічного захисту жертв сексуального насильства в контексті збройного конфлікту.

Як повідомляв УНІАН, Бюро гуманітарної допомоги USAID (BHA) виділило $12,4 на допомогу жінкам і дівчатам в Україні, які постраждали від насильства.

31 березня віце-прем'єр – міністр з питань реінтеграції окупованих територій України Ірина Верещук заявила, що на територіях, які перебувають в окупації, російськими військами чиниться найбільше злочинів. За її словами, такі злочини не мають терміну давності, тому всі обов'язково будуть притягнуті до відповідальності.

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