Відпрацьовуються усі сценарії можливої ескалації міграційної кризи у прикордонних містах та селах.

Для укріпленні кордону з Білоруссю у рамках спільної спеціальної прикордонної операції "Полісся" наряди посилено розгортають контрольні пости.

Про це повідомила прес-служба МВС.

24 листопада перший заступник міністра внутрішніх справ України Євгеній Єнін та заступниця міністра внутрішніх справ Мері Акопян проінспектували хід укріплення північного кордону країни в Київській області, неподалік від міста Чорнобиль, адже на Чорнобильську зону відчуження припадає 34 км спільного з Білоруссю державного рубежу.

Згідно з повідомленням, у МВС організували роботу координаційних штабів, об’єднали їхню роботу на центральному та обласних рівнях. А на районному – утворили координаційні групи управління – все, щоб керувати спецоперацією було простіше та ефективніше, а обмін інформацією відбувався миттєво.

"Ми контролюємо основні шляхи, які ведуть до кордону. Також буде здійснюватися перевірка автобусних станцій та вокзалів і проводитимемо попереджувальні заходи в прикордонних населених пунктах. Жодних штучних впливів "братських" держав на Україну не дозволимо!" – запевнив Єнін.

Заступник міністра також повідомив, що уже зараз на кордон прибуває посилення - 8 500 військовослужбовців, про яких раніше згадував Денис Монастирський. Підрозділи МВС застосовують для патрулювання і моніторингу авіацію, безпілотники та інші технічні засоби спостереження. Також сьогодні розпочалися тактичні навчання. Відпрацьовуються усі сценарії можливої ескалації міграційної кризи у прикордонних містах та селах.

Глава Нацполіції Ігор Клименко нагадав, що бійці Держприкордонслужби, Нацгвардії та Нацполіції розпочали комплекс заходів направлених на злагодженість сил для охорони громадського порядку у прикордонних з Республікою Білорусь містах та районах.

Ситуація на кордоні з Білоруссю

Як повідомляв УНІАН, 24 листопада Кабмін виділив 175 млн грн для посилення охоронних заходів на кордоні з Білоруссю

Згідно з ухваленим рішенням, Державній прикордонній службі виділяється 66,9 млн, а Національній гвардії - 108 млн грн.

З кінця травня Білорусь сприяє нелегальному проникненню мігрантів до Євросоюзу через свою територію. Так Мінськ відреагував на посилення західних санкцій щодо Білорусі.

Особливо напружена ситуація на польсько-білоруському кордоні спостерігається в останні тижні.

Україна посилила охорону кордону у зв'язку із цією ситуацією.

Автор: Лариса Бекета