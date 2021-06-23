У шести працівників установ підтвердили стафілокок, а у половини пацієнтів – сальмонельоз.

Оприлюднено перші результати лабораторних досліджень причин масового отруєння в ресторанах Харкова.

Про це йдеться в сюжеті ТСН.

Повідомляється, що у шести працівників установ підтвердили стафілокок, а у половини пацієнтів – сальмонельоз. Інфекцію виявили і в продуктах.

Також зазначається, що стан пацієнтів задовільний. Всі вони захворіли після відвідування ресторанів японської кухні. На думку фахівців, люди отруїлися ролами, які їли того дня.

«Як саме поширилася інфекція – через персонал або через продукти – ще з'ясовують», – йдеться у сюжеті.

Масове отруєння у Харкові: подробиці

Про масове отруєння у Харкові стало відомо 17 червня.

Читайте такожМасове отруєння у Харкові: винним загрожує до трьох років в язниціЗагальна кількість отруєних зросла до 85 осіб, серед них 19 дітей.

Два ресторани однієї мережі («Якіторія» та «Мафія») закрили на перевірку.

Поліція відкрила кримінальне провадження за ст. 325 Кримінального кодексу України (порушення санітарних правил).

У мережі ресторанів, де отруїлися люди, заявили, що готові компенсувати витрати клієнтів на лікування.

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Автор: Катерина Шварц