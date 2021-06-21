Зараз потерпілі перебувають на стаціонарному лікуванні, стан їхнього здоров'я медики оцінюють як задовільний.

У Харкові за медичною допомогою після їжі у ресторані "Якіторія" звернулися ще двоє людей - загальна кількість отруєних зросла до 85.

З нових випадків одну людину госпіталізували, ще одна лікується вдома, про що 21 червня повідомила Суспільному директор обласного центру контролю та профілактики хвороб Любов Махота.

"Хворих 85, з них 18 дітей. Госпіталізовано 81, на амбулаторному лікуванні 4", — сказала Махота.

Стан пацієнтів лікарі оцінюють як задовільний, повідомили у відділі комунікації поліції на Харківщині.

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Поліцейські спільно з працівниками Державної служби з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів влаштували огляд ресторанів. Там проводять заміри рівня температури холодильників та перевіряють їхню діяльність.

Зараз поліція допитує встановлених потерпілих та з'ясовує всі обставини справи. Фахівці проводять дослідження відібраних зразків аналізів потерпілих. Триває судово-медична експертиза.

Правоохоронці просять усіх потерпілих внаслідок отруєння звернутися до чергової частини Харківського районного управління поліції №3 за телефоном: +38 (063) 631 81 79.

Отруєння у Харкові: що відомо

Про масове отруєння у Харкові стало відомо 17 червня. 25 людей шпиталізували до міської лікарні №31 та дитячої лікарні №19. Два ресторани однієї мережі — "Якіторія" та "Мафія" — закрили на перевірку.

Поліція відкрила кримінальне провадження за ст. 325 Кримінального кодексу України (порушення санітарних правил).

У мережі ресторанів, де отруїлися люди, кажуть: готові компенсувати витрати клієнтів на лікування.

За інформацією обласного центру контролю та профілактики хвороб, дослідження зразків триватиме до п'яти днів.

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Автор: Вікторія Гордієнко