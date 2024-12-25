На його думку, Заходу не варто недооцінювати такий сценарій.

Ексміністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що припинення війни на поганих для обох сторін умовах призведе до реваншистських настроїв в українському та російському суспільствах.

Якщо Україна виграє, але Росія не зазнає поразки, то конфлікт лише перебуватиме на паузі, сказав дипломат в інтерв'ю Kyiv Independent. Вже незабаром Москва знову нападе на українські території, оголосивши "спеціальну військову операцію":

"Яле якщо і Росія, і Україна вийдуть із кімнати переговорів незадоволені, це знову буде запрошенням до реваншизму для обох сторін. Потенційну українську реваншистську політику щодо Росії в середньостроковій перспективі не слід недооцінювати й списувати".

На думку Кулеби, наступне покоління українських політиків буде повністю зосереджене на післявоєнному відновленні країни, однак після них до влади прийдуть люди з реваншистськими гаслами:

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"Відвоювати території, змусити Росію заплатити. Коли ми піднімемося з колін економічно, ви побачите, як ці аргументи розігруватимуть у внутрішній політиці", - додав він.

Загроза реваншистських настроїв у Росії

Нагадаємо, на початку повномасштабного вторгнення низка європейських політиків хвилювалися, що поразка Російської Федерації може мати непередбачувані наслідки.

Президент Франції Еммануель Макрон закликав дозволити кремлівському правителю Путіну "зберегти обличчя" та не принижувати росіян.

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