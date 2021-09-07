У навчаннях братимуть участь усі підрозділи поліції та спецпризначенці.

У Чернівецькій області можливе перекриття руху та перевірка документів на вулицях через навчання Нацполіції, які триватимуть впродовж 7 та 9 вересня.

Про це повідомляють на сайті Нацполіції області.

У навчаннях братимуть участь усі підрозділи поліції та спецпризначенці. Вони відпрацьовуватимуть операції в умовах схожих до реальних.

Відтак можуть тимчасово обмежувати або перекривати рух на дорогах, а також перевіряти документи, що засвідчують особу - паспорт чи водійське посвідчення.

Читайте такожНацполіція ще до рішення суду "взяла під варту" двох членів "Нацкорпусу" за участь в акції на Банковій

"Поліція Чернівецької області закликає жителів і гостей Буковини зберігати спокій, з розумінням ставитися до можливих обмежень і незручностей та належним чином реагувати на законні вимоги правоохоронців. Усі дії відбуватимуться відповідно до чинного законодавства. Інформація про перебіг навчань та пов’язані з ними обмеження буде опублікована на офіційних інформаційних ресурсах поліції Чернівецької області", - йдеться у повідомленні поліції.

Нагадаємо, нещодавно в Одеській області надзвичайники разом зі спелеологами провели навчання в катакомбах, а українські військові тренувалися відбивати ворожі авіаудари за допомогою ЗРК.

Вас також можуть зацікавити новини

Автор: Вікторія Гордієнко