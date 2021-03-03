Сьогодні нардепи підтримали в першому читанні законопроект № 4201 "Про обчислення часу", який передбачає скасування переведення годинників.

Під час розгляду законопроекту про скасування переведення годинників перший віце-спікер Ради Руслан Стефанчук заявив, що його мета залишити Україну на зимовому часі.

Читайте такожРада дала "зелене світло" скасуванню переходу на літній і зимовий час"Основна ідеологія цього законопроекту - ввести природний для України зимовий час +2, який відповідає поясному часу, і відмовитися надалі від переведення годинників", - сказав Стефанчук, який є автором законопроекту.

У прикінцевих положеннях законопроекту №4201 зазначається, що у разі прийняття в цілому він набуде чинності через три місяці після його офіційного опублікування в парламентській газеті "Голос України". Тому, якщо Рада не зможе прийняти закон до 25 березня, то між першим і другим читанням парламентарії передбачать поправку, згідно з якою в Україні востаннє годинники буде переведено 25 жовтня, передає strana.ua.

Переведення годинників в Україні

Сьогодні нардепи підтримали в першому читанні законопроект № 4201" про обчислення часу", який передбачає скасування переведення годинників. Раніше "Страна" детально писала про те, чому в Раді хочуть скасувати сезонний переклад стрілок і коли це станеться.

Також ми повідомляли, що Стефанчук підготував цей законопроект ще в жовтні 2020 року. У документі зазначено, що він "спрямований на протидію агресії з боку Російської Федерації".

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: УНІАН