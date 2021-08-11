Кардіохірург Юлія Кузьменко хоче повернутися у професію.

Кардіохірург Юлія Кузьменко, підозрювана у причетності до вбивства журналіста Павла Шеремета, планує повернутися до роботи в Центрі дитячої кардіології та кардіохірургії. 4 серпня їй пом'якшили запобіжний захід.

Як повідомляє Facebook-спільнота Free Dr Kuzmenko, 10 серпня жінка "почала шлях повернення до своєї професійної діяльності", зокрема, відвідала свою операційну, але поки не в статусі оперуючого хірурга.

"Я ще тільки заїхала туди поспілкуватися з керівництвом, завтра поїду, буду знати, коли і як правильно оформлюватися. Це все не так швидко", - сказала лікар у коментарі "Суспільному".

Facebook-спільнота зазначає, що Кузьменко працювала лікарем і робила операції дітям 17 років, але у грудні 2019 року звинувачення у причетності до вбивства перервало її практику. Однак тепер вона має намір продовжити працювати.

Читайте такожСША закликали до правосуддя щодо вбитих в Україні журналістів Шеремета, Гонгадзе, Комарова та іншихСтверджується, що для цього останні 20 місяців жінка підтримувала навички дрібної моторики рук малюванням картин.

"Найближчим часом будуть вирішені всі юридичні моменти й лікар зможе робити те, для чого він існує - лікувати. Від сьогодні на Юлію чекає адаптація до робочого процесу, відновлення практичних навичок і, звичайно ж, зустріч і теплі обійми з рідним колективом Центру дитячої кардіології та кардіохірургії, який весь цей час підтримував і чекав її", - йдеться в повідомленні.

Вбивство Павла Шеремета

Павло Шеремет загинув 20 липня 2016 року: його машину підірвали, коли журналіст їхав на ранковий радіоефір.

12 грудня 2019-го тодішній глава МВС України Арсен Аваков заявив про затримання фігурантів у справі Шеремета: військового Сил спеціальних операцій ЗСУ і музиканта Андрій Антоненка, волонтерку і дитячого хірурга Юлію Кузьменко з псевдонімом "Лиса", а також військового медика Яну Дугарь.

Слідство припускало, що Кузьменко закладала вибухівку, з нею був Антоненко, а Яна Дугарь фотографувала місце розташування камер на мобільний телефон біля місця злочину незадовго до вибуху.

4 серпня лікарю Юлії Кузьменко пом'якшили запобіжний захід з цілодобового домашнього арешту з носінням електронного пристрою контролю на нічний домашній арешт, заборонивши їй залишати місце проживання вночі.

Раніше, у травні президент України Володимир Зеленський розповів під час своєї прес-конференції, що листується з Дугарь, і навіть показав частину листування журналісту.

Автор: Катерина Комолова