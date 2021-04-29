Керівника Національної академії аграрних наук підозрюють у хабарництві у великих розмірах.

За клопотанням слідчого Національної поліції, погодженим з прокурором Офісу Генерального прокурора, суд ухвалив рішення відсторонити від посади керівника Національної академії аграрних наук.

Читайте такожВ Україні є два проекти вакцини від коронавірусу - вченийПро це повідомляється в Telegram-каналі Міністерства внутрішніх справ України.

Зазначається, що раніше слідчі Нацполіції подали клопотання до суду про обрання директору НААН запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою та відсторонення його від посади.

Згідно з повідомленням, керівник НААН підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України. Зокрема, директор сприяв у призначенні на посаду керівника одного з державних підприємств, що входять у структуру НААН. Своєю чергою новопризначений керівник мав не перешкоджати укладанню договорів про спільну діяльність між державним підприємством та конкретно визначеними суб’єктами господарської діяльності.

Також правоохоронці встановили, що підозрюваний сприяв зарахуванню цієї ж особи до списку претендентів на заміщення вакансій академіків і подальшій передачі відповідних матеріалів на розгляд Президії НААН. За свою допомогу фігурант отримав «подяку» – елітний позашляховик.

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Автор: Інна Андаліцька