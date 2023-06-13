Кабмін виділив майже 2,5 мільярда гривень, щоб забезпечити південь України питною водою.

Через тиждень після теракту росіян на дамбі Каховської ГЕС, попри зниження рівня води в Дніпрі, підтопленими залишаються 30 населених пунктів у Херсонській області та ще 31 - у Миколаївській.

Про це під час засідання Кабінету Міністрів заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль. За його словами, із затоплених місць уже евакуйовано понад 3700 людей.

Також він додав, що в рамках механізму цивільного захисту ЄС допомогу Україні у подоланні наслідків підриву дамби надають уже 13 країн.

"Мова йде про десятки й сотні човнів, плотів, мотопомп, генераторів, контейнерів, резервуарів, фільтрів для води, а також багато інших речей. Вдячні США, Великій Британії, Японії, Канаді та іншим країнам-партнерам за надану допомогу", - сказав Шмигаль.

Прем'єр-міністр зазначив, що уряд виділив майже 2,5 мільярда гривень, щоб забезпечити Південь країни питною водою.

"Починаємо будівництво нових магістральних водогонів, проводимо оцінку збитків та формуємо список постраждалих громад, забезпечуємо підвезення питної води, готуємо рішення про виплати постраждалим українцям. Для цього сьогодні приймаємо розпорядження щодо необхідності з боку місцевої влади Херсонщини організувати роботи з обстеження пошкоджених будівель і споруд", - сказав він.

За його словами, для цього мають працювати спеціальні комісії та достатньо людей, щоб швидко обстежити руйнування, а також мають бути проведені розрахунки для подальшого відновлення житла людей.

Підрив окупантами Каховської ГЕС

Як повідомляв УНІАН, у ніч на 6 червня 2023 року росіяни підірвали дамбу Каховської ГЕС, через що почався неконтрольований скид води з Каховського водосховища, а значна кількість населених пунктів Херсонської та Миколаївської області були затоплені.

Внаслідок підриву ГЕС Україна може втратити багато червонокнижних видів рослин і тварин, які були унікальними саме для південного регіону. За даними Мінекології, береги Каховського водосховища десятиліттями не будуть придатні для життя. Екологічні збитки від підриву російськими окупантами дамби Каховської ГЕС вже перевищили 55 млрд грн.

Прямі та непрямі втрати українського агросектору від підриву Каховської ГЕС можуть перевищити $10 млрд. Херсонські кавуни і помідори зникнуть на довгі роки. Урожай, який міг бути зібраний цього року, повністю знищено. Через підрив ГЕС майже неминучі величезні проблеми зі збиранням і посівом наступного врожаю. Також в ООН прогнозують, що ціни на продукти обов’язково зростуть.

Лише відновлення ГЕС, за попередніми даними "Укргідроенерго", коштуватиме орієнтовно 1 млрд євро. Ще стільки ж коштуватимуть інші супутні роботи.

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