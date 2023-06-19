Після перемоги України у війні з Росією Володимира Зеленського на президентській посаді хочуть змінити лише 23% опитаних.

Після перемоги України у війні з Росією Володимира Зеленського на президентській посаді хочуть змінити лише 23% опитаних.

Такі дані оприлюднив Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) за результатами всеукраїнського опитування громадської думки "Омнібус" упродовж 26 травня-5 червня 2023 року.

В КМІС зазначають, що суспільні настрої в Україні характеризуються дуже високим оптимізмом: як вірою в Перемогу України, так і очікуваннями, що країна досягне суттєвого прогресу в соціально-економічних питаннях.

Відео дня

Також зазначається, що після російського вторгнення значно зросла довіра до різних державних інституцій.

За даними опитування, 73% українців підтримують оновлення центральної влади. Найбільша підтримка в опитаних в питанні оновлення Верховної Ради - 69% респондентів хотіли б змінити парламент після перемоги (підтримують перезавантаження парламенту приблизно однакова кількість респондентів в усіх регіонах України – від 68% на Сході до 71% - на Заході). В той же час уряд хотіли б змінити 47% респондентів. В той же час зміну президента України підтримує лише 23% опитаних (найбільше таких бажаючих на Сході країни – 29%, а на Заході – 23%, в Центрі - 21%, на Півдні – 23%).

Аналітик КМІС Антон Грушецький, коментуючи результати опитування, зазначає, що після широкомасштабного вторгнення населення "розставило пріоритети" і є загалом висока підтримка дій влади для досягнення перемоги.

"Разом з цим це не знімає наявне бажання українців до оновлення влади, до приходу більш чесних і компетентних управлінців на різних рівнях. Окрім президента В. Зеленського, запит на оновлення парламенту і Уряду – відчутний. Українці згуртувалися для відсічі ворогу, але не означає "заплющити очі" на зловживання чи некомпетентність певних політиків чи урядовців", - наголосив він.

Опитування в Україні

Раніше більшість українців висловилися за повну заборону УПЦ МП на території України.

Більшість українців, як і в попередні роки, продовжує вважати, що в країні відсутня проблема нібито утисків чи переслідувань громадян, які говорять російською мовою.

Попри війну, 30% українців позитивно оцінюють свій досвід життя в Україні, ще 39% - задовільно. Невдовленні життям в нашій країні лише 31% опитаних.