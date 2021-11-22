Судячи зі знімка журналіста, голова півня лежить на майданчику під вікнами ОП.

На арт-майданчику біля Офісу президента України в центрі столиці помітили, що фігура скандального півня позбулася голови.

Читайте такожБіля ОП відкрився дитячий майданчик за мотивами робіт художниці Марії Примаченко (фото, відео) Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив журналіст Валерій Калниш.

"Після ефіру поїхав на Майдан. Сходив до ОП. Тихо вже. Мітингувальників немає, поліції кілька людей. Ось тільки я не зрозумів, а чому півень без голови?"- написав він й опублікував відповідне фото.

Нагадаємо, в серпні 2021 року в Києві біля Офісу президента Володимира Зеленського встановили фігури фантастичних звірів, створені за мотивами творів всесвітньо відомої української художниці Марії Примаченко. Серйозно дісталося фігурі селезня у вишиванці: його обізвали в мережі "півнем у косоворотці" (національна російська чоловіча сорочка).

Пізніше в Офісі президента пояснили, що під ОП розміщена фігура героя одного з полотен Примаченко – півня у вишиванці. За словами знавців українського традиційного одягу, такий розріз на комірі чоловічої сорочки характерний для національного костюма Дніпропетровського регіону, де був досить популярним у XIX столітті.

Як повідомлялося, 21 листопада приватники маршу до Дня Гідності й свободи в Києві прийшли під Офіс президента, де сталися сутички з правоохоронцями. Активісти хотіли пройти вулицею Банковою до входу в будівлю ОП, проте поліцейські перегородили їм шлях, не пропустивши за огорожу.

Автор: Ольга Робейко