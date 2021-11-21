Правоохоронці не хотіли пропускати учасників маршу до будівлі Офісу президента.

Учасники маршу ко Дню Гідності та свободи у Києві прийшли під Офіс президента, де сталися сутички з правоохоронцями.

Активісти хотіли пройти вулицею Банковою до входу в будівлю Офісу президента, проте поліцейські перегородили їм шлях, не пропустивши за огорожу, пише LB.ua.

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Зазначається, що акція з нагоди Дня Гідності та Свободи розпочалася на Майдані Незалежності. Люди вишикувалися в колону для пам'ятної ходи під гаслом "Не будемо втрачати гідність! Захистимо свободу!".

Учасники колони піднялися по Алеї Героїв Небесної Сотні до Офісу президента і зажадали, щоб їх пропустили в будівлю, після чого почалися сутички з поліцією.

Учасники акції кричали "Ганьба!" і "Пропускай", а правоохоронці закликали "не порушувати публічний порядок і безпеку", пише Громадське. У підсумку, правоохоронці почали пропускати людей по одному, але проводячи поверхневу перевірку на вході.

Активісти зажадали звільнити голову Офісу президента Андрія Єрмака і заявили, що в іншому випадку за 10 днів почнуть безстрокову акцію з вимогою імпічменту Володимира Зеленського.

Як пише УП, поліція пропустила невелику частину активістів, перевіривши речі, але організовану колону не пускають. А в поліції зазначають, що на територію в будівлю ОПУ пускають всіх охочих, але мітингувальники повинні пройти перевірку.

Відзначимо, що зараз ситуація на Банковій спокійна.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 21 листопада, Україна відзначає День Гідності та свободи, в рамках якого в Києві відбулися меморіальні заходи на Алеї Героїв Небесної Сотні. Там провели молебень і покладання квітів, у тому числі за участю президента Володимира Зеленського.

Після цього, коли Зеленський повертався до автомобіля, присутні біля меморіалу люди кричали йому услід: "ганьба", "зрадник" і "малорос".

Автор: Олександр Топчій