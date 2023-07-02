За версією закладу, дівчина, що зробила зауваження, нібито поводилася агресивно.

Власник кафе "Дубровка" під Києвом, у якому гості розважалися під пісні путініста Григорія Лепса, прокоментував інцидент.

Підприємець опублікував відео про вечірку під Лепса на тлі величезного портрета президента Володимира Зеленського. За його словами, того вечора гості орендували один із залів кафе та самі організовували музику. Тобто, чоловік переконує, що персонал не відповідальний за російські пісні на вечірці.

Далі свою версію розповіла адміністраторка закладу. Вона заявила, що дівчина, яка перебувала на терасі, почула пісні Лепса, зайшла у бенкетний зал та почала поводитися агресивно.

"Вона зайшла з телефоном, плюнула у замовника та почала знімати. Дівчина, яка заходила і посилала дівчину з камерою, - це не я. Це була замовниця. Мене там не було. До мене прийшли замовник і поліція, ми почали розбиратися", - заявила адміністраторка.

"Після того відео нам дуже образливо, що за інших страждаємо ми. Ми визнаємо свою провину, що це наш заклад був. Ми перепрошуємо в українського народу", - заявив власник.

Скандал у кафе під Києвом

Вчора, 1 липня, в одному з кафе Києва виник скандал через пісні російського співака Григорія Лепса, який підтримує війну РФ проти України.

Повідомлялося, що у кафе "Дубровка" співали композиції путініста, а дівчину, яка через це зробила зауваження, виштовхали з закладу.

Скандал з піснями путініста Григорія Лепса у закладі під Києвом отримав продовження. На обурливий інцидент відреагувала поліція.

"Правоохоронці Броварського управління поліції Київщини перевірили і задокументували заклад, в якому відбувся конфлікт, та склали відповідний адмінпротокол [ч.1 ст.155 КУпАП]", - повідомили у поліції.

Вас також можуть зацікавити новини: