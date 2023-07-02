Заклад, у якому стався інцидент, провели перевірку та склали протокол.

Скандал з піснями путініста Григорія Лєпса у закладі під Києвом отримав продовження. На обурливий інцидент відреагувала поліція.

Як повідомляє Броварське районне відділення поліції, заклад, в якому співали пісні країни-агресора, розтаговано у селі Погреби. У кафе виник конфлікт між відвідувачами.

Чоловік із жінкою виконували пісню країни-агресора, що обурило іншу відвідувачку. Громадянка попросила присутніх припинити співати мовою окупанта, на що вони відреагували агресивно.

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"Правоохоронці Броварського управління поліції Київщини перевірили і задокументували заклад, в якому відбувся конфлікт, та склали відповідний адмінпротокол [ч.1 ст.155 КУпАП]", - йдеться у повідомленні.

Що передувало

Вчора, 1 липня, в одному з кафе Києва виник скандал через пісні російського співака Григорія Лепса, який підтримує війну РФ проти України.

Повідомлялося, що у кафе "Дубровка" співали композиції путініста, а дівчину, яка через це зробила зауваження, виштовхали з закладу.

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