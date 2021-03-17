Спікер наголошує, що чиновники і депутати не можуть мати іншого громадянства, окрім українського.

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков нагадує, що Конституція України на сьогодні не передбачає подвійного громадянства.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав в інтерв’ю одному з телеканалів, коментуючи ініціативи щодо можливості подвійного громадянства в Україні.

"Станом на сьогодні Конституція передбачає єдине громадянство. Я розумію, що хтось жартує, що два заборонено, а три дозволено. Але жартувати з Конституцією - річ не досить правильна й іноді повертається і потім боляче б'є", - зауважив Разумков.

Він наголосив, що чиновники, народні депутати "точно не мають мати подвійне громадянство, і за це повинні втрачати свою посаду".

"Якщо у вас є два громадянства, то ви є підданим тієї чи іншої держави, і не зрозуміло, на користь якої ви держави будете працювати", - зазначив голова ВРУ.

За його словами, немає інформації про подвійне громадянство деяких депутатів, бо якби знав, то б цю інформацію оприлюднив.

Читайте такожДанілов розповів, кому заборонять мати подвійне громадянство в Україні

Подвійне громадянство в Україні: що відомо

26 лютого на засіданні Ради національної безпеки і оборони розглядалося питання подвійного громадянства.

Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що Кабміну упродовж найближчих двох місяців доручено розробити законопроект щодо запровадження подвійного громадянства.

При цьому він підкреслив, що посадовці, народні депутати та особи, які працюють в органах влади, не повинні мати подвійного громадянства.

4 березня президент Володимир Зеленський увів у дію рішення РНБО щодо заборони громадянам України, які мають іноземне громадянство, обіймати певні державні та політичні посади в країні.

5 березня глава МЗС Дмитро Кулеба повідомив, що в Україні планують дозволити мати подвійне громадянство громадянам з країн Європейського Союзу та інших дружніх країн.

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Автор: Надя Пришляк