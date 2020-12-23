Труну з тілом Кернеса винесли з будівлі оперного театру під оплески присутніх.

У Харкові закінчилася церемонія прощання з Геннадієм Кернесом.

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Труну з тілом Кернеса винесли з будівлі оперного театру під оплески присутніх. Відзначається, що люди скандували: "спасибі".

Містяни вишикувалися вздовж дороги, по якій їде траурний кортеж. Він попрямував в сторону 2-го міського кладовища, де також зібралися бажаючі проводити Геннадія Кернеса в останню путь.

Кернес помер: подробиці смерті мера Харкова

17 грудня міський голова Харкова Геннадій Кернес помер у берлінській клініці "Шаріте", куди його доставили у вересні у зв'язку з підтвердженим COVID-19.

Того ж дня у Харкові оголосили триденну жалобу - 17, 18, 19 грудня. Згодом один день жалоби перенесли на день похорону міського голови.

21 грудня літак з тілом Кернеса прибув з Берліна до Харкова. Поховають його 23 грудня.

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Автор: УНІАН