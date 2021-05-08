Щороку 8 травня в Україні відзначають День пам’яті та примирення.

Напередодні вшанування в Україні пам’яті загиблих у Другій світовій війні поліція нагадала громадянам про кримінальну відповідальність за демонстрацію символіки тоталітарних режимів, зокрема комуністичної.

Про це йдеться у повідомленні прес-служби Нацполіції.

Читайте такожДонька судді після скандалу з Бастою і Кримом записала новий ролик з вибаченням (відео)Згідно зі законом, виготовлення й пропаганда георгіївської стрічки передбачає адміністративну відповідальність – штраф від 50 до 150 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією георгіївської (гвардійської) стрічки або предметів, що містять її зображення.

Виготовлення, поширення комуністичної, нацистської символіки і пропаганда комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів карається позбавленням волі на строк до 5-ти років.

День пам'яті та примирення 8 травня

Кожного року 8 травня в Україні відзначають День пам’яті та примирення. Цей день присвячений пам’яті жертв Другої світової війни.

7 травня 1945 року у французькому місті Реймсі був підписаний Акт воєнної капітуляції Німеччини, який набув чинності 8 травня о 23:01. Проте на вимогу Кремля 9 травня 1945 року о 00:43 за московським часом у передмісті німецької столиці Карлсхорсті був підписаний ще один "Акт про беззастережну капітуляцію Німеччини".

За своєю суттю другий "Акт" підтвердив документ, підписаний днем раніше у Реймсі, і підтвердив час припинення вогню – 8 травня о 23:01 за середньоєвропейським часом (9 травня о 1:01 за московським).

У 2004 році рішенням 59-ї сесії Генеральної асамблеї ООН 8 та 9 травня було проголошено Днями пам’яті та примирення. Резолюція ООН пропонує державам-членам ООН, неурядовим організаціям і приватним особам в один або обидва ці дні вшановувати пам’ять усіх жертв Другої світової війни.

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Автор: Яна Ставська