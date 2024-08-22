Суд арештував пістолет та інше майно, вилучене під час обшуку.

У справі про вбивство мовознавиці Ірини Фаріон Галицький районний суд Львова наклав арешт на знайдений в ході обшуку в одній із квартир пістолет марки ФОРТ з патронами. Про це йдеться в ухвалі суду від 19 серпня.

З рішення випливає, що поліція 14 серпня провела обшук у квартирі, адреса та власник якої не вказуються.

В ході обшуку було знайдено мобільний телефон марки IPHONE 11 із сім-карткою, IPHONE 7 із сім-карткою, планшет марки Lenovo, пістолет ФОРТ 12-Р з магазином, 12 набоїв 9 ПА, 138 набоїв 9 ПА, наждачний папір, свердла, викрутки, штангенциркуль, чотири пружини, три протирки, один шомпол, дві книжечки, пару червоних рукавиць, три гумові кульки, дві коробки марки Sara, коробки до мобільних телефонів.

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Суд арештував це майно та зобов’язав слідчих повернути вилучені в ході обшуку 1900 доларів та 100 євро, а також банківські картки.

Водночас речниця Нацполіції Олена Бережна повідомила РБК-Україна, що знаряддя вбивства ще шукають.

"Поліція проводить ряд заходів, направлених на встановлення місцезнаходження знаряддя вбивства. Вилучені у результаті обшуків речові докази скеровуються на проведення експертиз, слідчі дії тривають", - сказала вона.

Вбивство Ірини Фаріон – деталі

19 липня у Львові стріляли у відому мовознавицю та громадську діячку Ірину Фаріон. Вона отримала поранення голови й померла в лікарні.

25 липня стало відомо про затримання у Дніпрі 18-річного В’ячеслава Зінченка, який може бути причетним до вбивства.

Йому повідомили про підозру в умисному вбивстві та обрали запобіжний захід у вигляді двох місяців перебування під вартою без права внесення застави. Хлопець не визнає себе винним. Він відмовився надавати свідчення.

Адвокат підозрюваного Ігор Сулима вважає, що доказів причетності його підзахисного до вбивства Фаріон немає. Зокрема, за його словами, не було знайдено ні пістолета, ні інших речей.

Також повідомлялось про те, що правоохоронці виявили будинок у лісовій місцевості на околицях Львова, де міг перебувати підозрюваний у вбивстві.

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