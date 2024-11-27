Горбенко зазначає, що створення штатних підрозділів рекрутингу у бойових військових частинах - це перший крок реформування територіальних центрів комплектування.

Якщо кожна військова частина матиме рекрутинговий центр, то зменшиться кількість "відказників" та випадків самовільного залишення частини військовослужбовцями.

Про це в ефірі "Новини.LIVE" сказав Руслан Горбенко, народний депутат від "Слуги народу", відповідаючи на запитання щодо доручення командирам бригад створити штатний підрозділ рекрутингу у бойових військових частинах.

"Це перший крок реформування ТЦК. Я думаю, що наступний крок - за кожною військовою частиною буде закріплений територіальний центр комплектації. І ще раз підкреслюю: бригада - це є велике підприємство. І якщо у нас є відділ рекрутингу, - це, в тому числі, відділ навчання", - зазначив він.

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Депутат додав, що навчання - це надати можливість вміти зберегти життя.

"Тому, я думаю, що якщо кожна військова частина буде мати такий рекрутинг-центр і надалі за цими військовими частинами буде закріплене ТЦК, - вони точно будуть розуміти… І, в тому числі, у нас зменшаться "відказники", СЗЧ. Тому що вони будуть точно відбирати мотивованих хлопців і, в тому числі, і вчити мотивації", - сказав Горбенко.

На уточнення щодо його слів про те, що це перший крок реформування ТЦК, тож чи почалася зараз якась відповідна реформа, парламентар зауважив, що перед Сухопутними військами раніше було поставлене завдання щодо реформування ТЦК.

"Дуже зараз багато змінилося керівників. Вони проходять там детектори. І залишають тільки тих, хто проходить детектор, і чистий на руку", - сказав Горбенко.

Реформування ТЦК

Раніше Максим Жорін, заступник командира 3-ї окремої штурмової бригади, висловив думку, що люди, які говорять про розформування ТЦК, абсолютно нічого не розуміють в тому, як побудована система в армії, як все працює і як може працювати.

Він вважає, що окрім несправедливості з боку ТЦК є ще і абсолютно неадекватна позиція цивільних по відношенню до ТЦК.

Український військовий Данило Яковлев заявив що, у військкоматів потрібно прибрати військовий сегмент, та все перевести на звичайні ЦНАПи.

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