Останні місяці 60-річна Оксана Павловська тяжко хворіла і потребувала складного лікування, яке перервала розв'язана Путіним війна.

З великим сумом повідомляємо про смерть оглядача УНІАН Оксани Павловської. Причиною її смерті стала війна.

Оксана Артурівна - як називали її колеги - була душею колективу, пропрацювавши в нашому агентстві майже 18 років. Вона пройшла практично всі щаблі журналістської кар'єри, включаючи посади редактора, старшого редактора і оглядача. Висока ерудиція і професійна майстерність знаходили відображення в її журналістській роботі, в глибоких і цікавих статтях та інтерв'ю, присвячених розвитку економіки, енергетики, соціальної сфери України.

Всі ці роки вона не припиняла передавати свої глибокі знання молодим поколінням журналістів. І за це ми завжди будемо вдячні Оксані Артурівні. А ще вона була багатьом з нас добрим, мудрим другом і порадником.

Останні місяці 60-річна Оксана Павловська важко хворіла і потребувала складного лікування. Безжальна війна, яку розв'язала кривава російська орда проти нашої країни, перервала це лікування і, таким чином, перекреслила надію на одужання. Тому ми, УНІАН, вважаємо Оксану Павловську жертвою путінської росії.

Все професійне життя Павловська створювала літопис незалежної України, віддаючи цьому всю свою щедру душу, ставши відомою в країні журналісткою під псевдонімом Нана Чорна. І в ці драматичні дні, які зараз переживає наша країна і кожна українська сім'я, ми будемо пам'ятати про тих, хто створював нову країну.

Оксано Артурівно, твої читачі і твої колеги тебе не забудуть!