Дітей доставили на берег.

Прогулянка херсонських школярів ледь не закінчилася трагедією.

Читайте такожНа Миколаївщині хлопчик врятував першокласника, який провалився під лід (фото)Про це йдеться у сюжеті ТСН.

Діти бігали вздовж берега, як раптом крижина відкололася і школярів понесло за течією.

Це випадково побачив місцевий житель, човен якого був пришвартований неподалік.

Рятувальна операція завершилася успішно. Дітей доставили на берег. Вони подякували чоловікові і втекли додому.

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Автор: УНІАН