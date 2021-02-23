Рятувальна операція завершилася успішно / скріншот
Прогулянка херсонських школярів ледь не закінчилася трагедією.
Читайте такожНа Миколаївщині хлопчик врятував першокласника, який провалився під лід (фото)Про це йдеться у сюжеті ТСН.
Діти бігали вздовж берега, як раптом крижина відкололася і школярів понесло за течією.
Це випадково побачив місцевий житель, човен якого був пришвартований неподалік.
Рятувальна операція завершилася успішно. Дітей доставили на берег. Вони подякували чоловікові і втекли додому.
Новини України: двоє херсонських школярів стали заручниками крижини, що відкололася від берега
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