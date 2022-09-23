Від продажу 30 млн акаунтів хакери одержали майже 14 млн грн прибутку.

У Львові Служба безпеки України викрила групу хакерів, які зламали майже 30 млн акаунтів громадян України та ЄС для поширення російської пропаганди.

Про це повідомляє прес-центр СБУ.

Зазначається, що зловмисники зламували активні облікові записи інтернет-користувачів з України та Євросоюзу, отримуючи доступ до персональних даних громадян.

Відео дня

"Цю конфіденційну інформацію вони продавали через анонімну платформу "Даркнет", а гроші отримували на заборонені в нашій державі електронні платіжні системи ЮMoney, Qiwi та WebMoney. За попередніми даними, хакери продали орієнтовно 30 млн акаунтів і одержали "прибуток" у розмірі майже 14 млн грн", - йдеться у повідомленні.

За інформацією СБУ, їхніми "оптовими клієнтами" були прокремлівські пропагандисти, які використовували одержані установчі дані українських та іноземних громадян для поширення фейкових "новин" з фронту та створення панічних настроїв. Метою таких маніпуляцій була масштабна дестабілізація в країнах.

Також встановлено, що зламані акаунти використовували нібито від імені пересічних людей для поширення дезінформації щодо суспільно-політичної ситуації в Україні та ЄС.

За даними слідства, до складу угруповання входили декілька хакерів зі Львова. Спеціалізоване комп’ютерне обладнання вони встановили у своїх помешканнях. Зловмисники проникали до чужих акаунтів через шкідливе програмне забезпечення.

Під час обшуків правоохоронці виявили: жорсткі магнітні диски з персональними даними громадян; комп’ютерну техніку, мобільні телефони, сім-карти та флеш-накопичувачі з доказами незаконної діяльності.

Наразі організатору повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 361-2 (несанкціоновані збут або розповсюдження інформації з обмеженим доступом, яка зберігається в електронно-обчислювальних машинах (комп’ютерах), автоматизованих системах, комп’ютерних мережах або на носіях такої інформації) Кримінального кодексу України. Тривають слідчо-оперативні дії для притягнення до відповідальності всіх винних осіб.

Російська пропаганда в світі

Видання CNN з посиланням на доповідь американської розвідки довідалося, що з 2014 року на іноземних політиків та партії у понад 30 країнах влада РФ витратила близько $300 млн. Завданням такого фінансування, стверджують джерела видання, було отримання підтримки для підриву демократій у всіх цих країнах. А також поширення кремлівської пропаганди.

Як повідомляв УНІАН, 30 серпня українські хакери "пустили" в ефір радіостанція "Крим" запис гімну України.

Вас також можуть зацікавити новини: