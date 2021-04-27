Зараз вірус COVID-19 мутує, через що більша кількість тих, хто заразився, потребують госпіталізації та кисневої терапії.

Маріупольський металургійний комбінат імені Ілліча з 12 по 25 квітня 2021 року відвантажив лікарням Маріуполя 74,3 тонни рідкого і 12,3 тисяч кубометрів газоподібного кисню, необхідного для лікування хворих коронавірусом пацієнтів.

Як зазначає прес-служба «Метінвесту», велика частина поставленого кисню була розподілена між медустановами, що надають допомогу ковидним хворим. Так, в міськлікарню №1 відвантажили 756 кубометрів газоподібного і майже 2 тонни рідкого кисню, в лікарню №4 доставили 36,4 тонни рідкого і понад 6 тисяч кубометрів газоподібного, лікарня №9 отримала 36 тонн рідкого і 486 кубометрів газоподібного кисню, лікарні швидкої медичної допомоги передали 3,6 тисячі кубометрів життєво необхідного газу.

Фахівці зазначають, що зараз вірус COVID-19 мутує, через що більша кількість тих, хто заразився, потребують госпіталізації та кисневої терапії.

"Група Метінвест спільно з Фондом Ріната Ахметова роблять все можливе, щоб допомогти лікарям рятувати життя хворих на covid-19 – обладнують лікарні новими кисневими точками, поставляють реанімаційне та діагностичне обладнання, системно забезпечують медустанови життєво необхідним киснем в повному обсязі», - зазначила в.о. директора з персоналу та соціальних питань меткомбінату імені Ілліча Групи «Метінвест» Олена Кондалова.

Зазначимо, з початку пандемії коронавірусу Група «Метінвест» активно допомагає лікарням Маріуполя в боротьбі з недугою. Зокрема, для безперебійної подачі кисню компанія закупила спеціальні кріосистеми зберігання і розподілу кисню для лікарень №1, 4 і 9.

В цілому за 2020 рік група «Метінвест» спільно з Фондом Ріната Ахметова передали маріупольським міським лікарням 206 тисяч кубометрів кисню на 11,5 млн грн, у тому числі 183 тисячі кубометрів газу було поставлено у відділення для лікування хворих коронавірусом.

Всього за період з початку пандемії, 2020 – початок 2021 року, інвестиції Групи «Метінвест» в будівництво, утримання та обслуговування кисневої інфраструктури медустанов в Маріуполі склали понад 72 млн грн, що дало можливість облаштувати майже 700 лікарняних ліжок з прямою подачею кисню.

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Автор: Григорій Бондар