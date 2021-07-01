Футболіст Артем Довбик після матчу збірної України зі шведами на прес-конференції відповідав на запитання російською мовою, а не українською, що викликало значний суспільний резонанс.

Українські спортсмени і тренери під час публічних виступів, коментарів або прес-конференцій повинні говорити державною мовою.

Про це уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь заявив у Facebook.

"З огляду на гостру дискусію, яка розгорнулася у суспільстві щодо мови, якою повинні розмовляти спортсмени під час офіційних спортивних змагань, зокрема, за кордоном, а також надходженням значної кількості скарг громадян, вважаю за необхідне нагадати наступне. Статус державної мови у сфері спорту закріплено у статті 34 Закону України «Про забезпечення функціонування української мови як державної». Законом встановлено, що спортивні заходи, у тому числі міжнародні, проводяться в Україні державною мовою", - зазначив мовний омбудсмен.

За його словами, минулого року було надіслано інформаційно-роз’яснювальні листи щодо положень закону «Про забезпечення функціонування української мови як державної» 156 спортивним федераціям, товариствам, закладам і клубам.

"Мова приватного спілкування спортсменів не є сферою дії закону. Однак підготовка спортсменів повинна бути комплексною і концентруватися як на досягненні спортивного результату, громадянській позиції, так і принципах спортивної дипломатії. Кожен громадянин України на міжнародних змаганнях - приклад професійності, спортивної майстерності, гордості та поваги до свого народу, держави, шанувальників з різних куточків світу. Саме тому публічні виступи, коментарі чи прес-конференції, в яких беруть участь наші спортсмени, їхні тренери, представники федерацій чи клубів, в тому числі, по завершенню кар’єри, передовсім мають бути державною мовою, а ось переклад мають здійснювати організатори змагань…", - пояснив Кремінь.

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Він додав, що рекомендації надано повторно всім без винятку спортивним федераціям, асоціаціям, товариствам, закладам і клубам, які мусять провести роз’яснювальну роботу задля виправлення ситуації.

Скандал навколо Артем Довбика

Скандальна українська письменниця Лариса Ніцой образила футболіста Артема Довбика, який забив переможний гол у матчі Україна - Швеція і вивів команду до чвертьфіналу Євро-2020. Причиною стало те, що спортсмен на прес-конференції відповідав на запитання російською мовою, а не українською.

Незабаром Ніцой заявила, що нібито говорила з ним телефоном, і Довбик вибачився.

Пізніше виявилося, що дзвінок футболіста Довбика до Ніцой був розіграшем.

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Автор: Леся Лещенко