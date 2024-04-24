Такий тимчасовий захист українські біженці мають у всіх країнах ЄС внаслідок того, що вони були змушені покинути батьківщину, рятуючись від російської агресії,

У німецькому МВС запевнили, що рішення МЗС України тимчасово призупинити надання консульських послуг для громадян чоловічої статі віком від 18 до 60 років, які перебувають за кордоном, не вплине на статус біженців у ФРН.

"Я впевнений у тому, що це не вплине на статус біженців з України, які потребують захисту, незалежно від того, чи йдеться про жінок, яких серед таких біженців переважна більшість, або чоловіків", - заявив офіційний представник МВС ФРН Максиміліан Калль, пише DW.

Він додав, що такий тимчасовий захист українські біженці мають у всіх країнах ЄС внаслідок того, що вони були змушені покинути батьківщину, рятуючись від російської агресії.

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Водночас ані він, ані прессекретар німецького міністерства закордонних справ не захотіли коментувати саме рішення Києва припинити консульське обслуговування українських чоловіків призовного віку, які перебувають, зокрема, і в Німеччині.

"Це суверенне рішення України, яке я не можу коментувати від імені МЗС ФРН", - заявив представник цього відомства Крістіан Ваґне.

Призупинення консульських послуг для чоловіків - деталі

23 квітня набуло чинності припинення консульських послуг для громадян України, які перебувають в інших країнах. У Міністерстві закордонних справ назвали це "відновленням справедливого ставлення до чоловіків мобілізаційного віку в Україні та за кордоном".

Після призупинення консульських послуг для українських чоловіків за кордоном у Варшаві 300 українців заблокували паспортний сервіс ДП "Документ" із вимогою повернути їм паспорти.

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