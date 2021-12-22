На підозрюваного покладено низку процесуальних обов’язків, зазначили у САП.

Сьогодні, 22 грудня, слідчий суддя Вищого антикорупційного суду обрав запобіжний захід заступнику начальника управління Міністерства оборони України, підозрюваному у пропозиції надання неправомірної вигоди у сумі 24 млн грн.

Згідно з повідомленням САП, суд частково задовольнив клопотання та застосував до підозрюваного запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 496 тис. грн.

Також на нього покладено низку процесуальних обов’язків.

Нагадаємо, вчора САП повідомила, що заступнику начальника управління Міністерства оборони України повідомлено про підозру у пропозиції хабаря у 24 млн грн директору Департаменту внутрішнього аудиту Міноборони за позитивний висновок аудиторської перевірки.

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Позитивний висновок аудиту дозволив би приватній компанії отримати повну суму оплати за укладеним контрактом, загальна вартість якого становить понад 400 млн грн, та претендувати на укладення наступних договорів щодо облаштування інших частин системи.

Дії підозрюваного кваліфіковано за ч. 3 ст. 369 КК України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від чотирьох до восьми років з конфіскацією майна або без такої.

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