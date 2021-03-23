Правоохоронці оголосили підозру ще одному учаснику акції на підтримку активіста Сергія Стерненка, яка відбулася 20 березня під будівлею Офісу президента.
Читайте такожСуд обере запобіжний захід ще одному учаснику акції на підтримку Стерненка - активістиПро це повідомляють у Національній поліції.
Учаснику заворушень оголосили підозру у вчиненні правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України.
На цей час повідомлення про підозру отримали п‘ятеро осіб.
Раніше Міністерство внутрішніх справ оприлюднило перелік осіб, які вважаються причетними до вчинення хуліганських дій.
Акція на підтримку Стерненка 20 березня: що відбувалося
- Акція на підтримку Сергія Стерненка на знак протесту проти його ув’язнення розпочалася 20 березня о 19:00 - в день його народження. Учасники скандували: «Зеленський, не мовчи!», а також: «Справедливість - Стерненку, справедливість - усім!».
- Протестувальники висунули вимоги до президента Володимира Зеленського: відправити у відставку міністра внутрішніх справ Арсена Авакова, генерального прокурора Ірину Венедіктову, звільнити з-за ґрат Стерненка та Андрія Антоненка, а також запровадити санкції проти Андрія Портнова.
- Учасники протестів палили фаєри та кидали їх у бік поліцейських. Окрім того, вони розмалювали вхідні двері та стіни Офісу президента, а також порозливали червону фарбу.
- У двох центральних дверях ОП протестувальники розбили скло і кинули туди петарду.
- Поліція розпочала кримінальне провадження за фактом подій під час акції на підтримку Сергія Стерненка біля офісу президента України в Києві та затримала одного з учасників. Після затримання під Печерським управлінням поліції в Києві сталися сутички.
По завершенню акції поліцейські затримали Владислава Гранецького-Стафійчука (псевдо Влад Сорд), якого підозрюють у тому, що він розбив скло у дверях будівлі ОП. Затриманому повідомили про підозру у хуліганстві з використанням зброї.
23 березня суд обрав Сорду запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.
Цього ж дня стало відомо про оголошення підозри ще одному учаснику акції на Банковій - лідеру руху "Гонор" Сергію Філімонову. Йому інкримінують ст. 296 ч. 4 "Хуліганство із застосуванням вогнепальної або холодної зброї чи іншого предмета, спеціально пристосованого або заздалегідь заготовленого для нанесення тілесних ушкоджень".
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