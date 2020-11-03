Таке право отримають особи віком від 16 років.

Верховна Рада України ухвалила закон про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо права фізичної особи на зміну по батькові (№2450).

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Як передає кореспондент УНІАН, за це рішення проголосували 259 народних депутатів із 358, зареєстрованих в сесійній залі.

Законом у Цивільному кодексі України встановлюється, що фізична особа, яка досягла 16 років, має право на власний розсуд змінити своє прізвище та (або) власне ім'я, та (або) по батькові.

Фізична особа, яка досягла 14 років, має право змінити своє прізвище та (або) власне ім'я, та (або) по батькові за згодою батьків.

У разі якщо над фізичною особою, яка досягла 14 років, встановлено піклування, зміна прізвища та (або) власного імені, та (або) по батькові такої особи здійснюється за згодою піклувальника.

Фізична особа, яка досягла 14 років, має право змінити своє прізвище та (або) власне ім'я, та (або) по батькові за згодою одного з батьків, якщо другий з батьків помер, визнаний безвісно відсутнім, оголошений померлим, визнаний обмежено дієздатним, недієздатним, позбавлений батьківських прав стосовно цієї дитини або якщо відомості про батька (матір) дитини виключено з актового запису про її народження, або якщо відомості про чоловіка як батька дитини внесені до актового запису про її народження за заявою матері.

У разі заперечення одного з батьків щодо зміни по батькові дитини спір щодо такої зміни може вирішуватися органом опіки та піклування або судом. При вирішенні спору беруться до уваги виконання батьками своїх обов'язків стосовно дитини та інші обставини, що засвідчують відповідність зміни по батькові інтересам дитини.

Відповідні зміни вносять і до Сімейного кодексу України.

Закон набирає чинності з 1 січня 2021 року.

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Автор: Тетяна Поляковська