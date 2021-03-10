Штраф виписали на продовольчий магазин.

У вівторок, 9 березня, у Чернівцях мобільна бригада інспекторів вперше в Україні виписала протокол з високою сумою штрафу від 200 до 300 неоподатковуваних мінімумів (від 3400 до 5100 гривень) за порушення карантину.

Про це розповіла начальниця Держспоживслужби області Анжела Косован, передає місцеве інформагентство АСС.

"Штраф 425 гривень ми виписуємо за недотримання карантину: відстань, масочний режим, тощо. А ось штраф, передбачений законом, від 200 до 300 неоподатковуваних мінімумів, не виписувала ще жодна область в Україні. Прецеденту ще як такого не було. Протоколу ще не було і роз'яснень Головного управління з Києва нам ще не надавали. Тому вчора ми самостійно розробили матеріал і склали перший такий протокол", - розповіла Анжела Косован.

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Штраф виписали на продовольчий магазин у Чернівцях. Продавців покарали за те, що обслуговували покупців без масок і не реагували на зауваження інспекторів.

За словами чиновниці, працівники магазину не дотримувалися масочного режиму, продавали товари людям без масок. На зауваження інспекторів працівники гастроному не реагували. Тому мобільна бригада вперше склала такий великий штраф.

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Автор: Денис Прядко