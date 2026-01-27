'Один безперервний день виживання': РФ заморожує киян у –20°C ударами по енергетиці, - Sky News

Російські удари по енергосистемі перетворили зиму для українців на боротьбу за виживання.

Жорстка зима в Україні проходить на тлі масованих російських атак по енергетичній інфраструктурі, які залишають мільйони людей без опалення, електроенергії та води. У деяких регіонах температура опускається до –20°C, змушуючи людей шукати небезпечні способи зігрітися просто у власних домівках.

Як повідомляє Sky News, у Києві мешканці багатоповерхівок живуть у режимі виживання після чергових ударів по енергосистемі.

"Це небезпечно, але що робити?"

70-річна Тетяна, мешканка дев’ятого поверху великого будинку в столиці, вже понад два тижні живе без опалення. Через постійні відключення електроенергії ліфти не працюють, і жінці доводиться підійматися сходами, контролюючи дихання, щоб не перевантажувати серце.

Щоб хоч трохи зігріти квартиру, вона вмикає газову духовку.

"Це небезпечно, але що ж тут робити? Замерзнути на смерть?" - каже Тетяна.

За її словами, холод особливо нестерпний зранку:

"Я ходжу і тремчу. Особливо вранці. Прокидаюся - і це жахливо".

Будинки без тепла, світла й води

Опалення в 17-поверховому будинку було вимкнено 9 січня після удару по сусідньому кварталу. Електропостачання частково відновлюється, однак проблеми з водою залишаються - деякі з 380 квартир досі без водопостачання.

Температура в окремих квартирах після ударів опускалася до +3°C.

29-річна Дарія, яка виховує дворічного сина, змушена була тимчасово переїхати до родичів.

"Ви заходите, і з рота буквально весь час йде пара. З маленькою дитиною це просто неможливо", - розповідає вона.

Взаємодопомога

Найбільше від холоду страждають діти та літні люди. Мешканці будинку координують допомогу через телефони - приносять воду, їжу й ліки тим, хто не може піднятися обледенілими сходами.

23-річна Єва разом із хлопцем і собакою залишається в будинку та допомагає сусідам.

"Ми намагаємося бути сильними, намагаємося посміхатися. Найкращі ліки для нас - це жарт", - каже вона.

Щоб не замерзнути, люди носять по кілька шарів одягу. Єва пояснює:

"Обов’язкове правило - заправити штани в шкарпетки. Шкарпетки в шкарпетки. І навіть шорти в шкарпетки".

Люди замість аварійних бригад

Мешканці самі намагаються врятувати систему опалення. 34-річний Всеволод разом із сусідами використовував паяльні лампи, щоб розморозити труби.

"Коли багато людей працюють одночасно, нагріваючи все по черзі, з’являється результат", - розповідає він.

Втім, опалення досі не відновлено, а холод виснажує навіть найстійкіших.

"Найважче - це виснаження. Щодня ти борешся, ти виживаєш. Ти насправді не живеш. Дні зливаються в один безперервний день виживання", - каже Єва.

Як повідомляв УНІАН, вночі 27 січня російська армія завдала удару по Одесі. Є серйозні руйнування цивільної інфраструктури.

Внаслідок обстрілу, крім садочка та церкви, пошкоджено об’єкт інфраструктури, житлові будинки, магазин та будівельний майданчик. Постраждало 22 людини, серед них 14 - легкого ступеня важкості, яким допомогу надано на місці.

