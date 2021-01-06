Президент побажав українським родинам щастя, успіху, достатку та міцного здоров’я.

Президент України Володимир Зеленський привітав християн східного обряду з Різдвом Христовим.

Про це повідомила прес-служба Офісу президента.

Читайте такожБезпечний Святвечір: як потішити літніх батьків із дотриманням карантину (відео)"Я щиро вітаю мільйони українських родин зі святом Різдва Христового – символом непереможності добра й милосердя людської душі. Традиційно ми відзначаємо Різдво вдома, у сімейному колі. І не існує кращого дня, аби порозумітися між собою, помиритися з тим, кого образив, та пробачити всім, хто образив тебе", - йдеться у привітанні.

Зеленський побажав, аби радість і тепло цього свята об’єднали нашу країну, бо всі ми разом – велика єдина українська родина.

"Цьогорічне Різдво особливе. Давайте пам’ятати, що важливим принципом християнства є турбота та піклування про ближніх. Тож традиційні колядки мають бути ще й безпечними. Для здоров’я вас і оточуючих. Я бажаю всім веселого Різдва! Бажаю всім щастя, успіху, достатку та, звичайно, міцного-міцного здоров’я. Щоб відчувати смак і аромат запашної куті та всіх дванадцяти страв на столі", - зазначив Зеленський.

Святкування Різдва у православних християн: що відомо про свято

Сьогодні, 6 січня, українські віряни разом з усім православним світом відзначають важливе християнське свято – Святвечір.

З нагоди святкового дня християни зазвичай накривають щедрий стіл. При цьому всі страви повинні бути пісними, адже сьогодні останній день Різдвяного посту. У храмах, своєю чергою, відбуваються святкові богослужіння.

А вже 7 січня християни східного обряду святкуватимуть Різдво Христове й славитимуть народження Спасителя традиційними колядками.

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Автор: УНІАН