Порушників штрафуватимуть у десятикратному розмірі мінімальної заробітної плати.

Кабінет міністрів України затвердив порядок сплати штрафів за порушення вимог до реклами послуг із працевлаштування. Відтак, порушників штрафуватимуть у десятикратному розмірі мінімальної заробітної плати - на 65 тисяч гривень.

Про це повідомило Міністерство економіки.

"Йдеться про недотримання заборони про згадування у рекламі про вакансії таких умов, як раса, колір шкіри, вік, стать, політичні, релігійні та інші переконання або інші ознаки, не пов’язані з характером роботи або умовами її виконання", - пояснили у міністерстві.

Згідно порядку сплати штрафі, кошти стягуються за таким алгоритмом:

державна служба України з питань праці готує розпорядчий документ про накладення штрафу на підставі акту перевірки та надсилає його рекламодавцю;

санкція сплачується рекламодавцем у державний бюджет за місцем його реєстрації протягом 15 днів з дня отримання документа від Держпраці.

Як повідомляв УНІАН, раніше у Державному центрі зайнятості розповіли, які спеціалісти наразі найшвидше знаходять роботу, а яким доводиться шукати довше.

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