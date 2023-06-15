Наразі у Реєстрі зниклих безвісти за особливих обставин з 24 лютого 2022 року – понад 25 тисяч українців.

Російські окупанти всіма способами маніпулюють і намагаються обміняти захоплених цивільних громадян України на своїх військовослужбовців. Про це заявив Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

Як зазначив омбудсман у Facebook, цивільні громадяни – це заручники, і країна-агресорка має повернути їх без жодних умов, а не залучати в процес обміну військовополоненими.

"Наразі у Реєстрі зниклих безвісти за особливих обставин з 24 лютого 2022 року – понад 25 тисяч українців. Серед них – 20 тисяч цивільних. Росіяни всіма способами маніпулюють і намагаються "поміняти" захоплених ними цивільних на власних військовослужбовців. Наголошу: російська сторона не має законних підстав для затримання цивільних! Цивільні особи, мирні громадяни, взагалі не мають перебувати у неволі, а якщо таке трапилося – одразу мають бути звільнені", – наголосив Лубінець.

Проте, як пояснив уповноважений з прав людини, Росія має свої злочинні мотиви. По-перше, країна-окупант використовує терор щодо цивільних як інструмент впливу на позицію України у контексті досягнення військово-політичних цілей. Ворог розуміє, що кожна звільнена цивільна особа є свідком того, як РФ порушувала міжнародні норми.

"По-друге, це спосіб посіяти зневіру серед українців та розпалити лють на державні органи та владу загалом. У цьому контексті країна-терорист використовує низку маніпулятивних суджень. На жаль, більшість з них справді впливають на українців. Серед таких твердження – "Україна відмовилася від повернення своїх людей", "українці відмовляються повертатися на Батьківщину", "цивільні заручники – це злочинці" та інші", – додав він.

Омбудсман зауважив, що все це – пропагандистські наративи РФ.

"Українці мають розуміти: перемовини про те, щоб повернути цивільних додому – тривають постійно. Як приклад, ми передали російській стороні список найбільш вразливих громадян, які незаконно утримуються на території РФ та ТОТ, а саме громадян літнього віку. Однак, жодної реакції від країни-агресора не надійшло! І на цьому спроби не зупиняються – робота триває, проте не завжди про неї можна говорити. Україна намагається бодай якимось способом верифікувати та повернути додому українських громадян", – написав Лубінець у дописі.

Як Росія тероризує цивільних українців

На тимчасово окупованій території Херсонської області росіяни почали жорстку фільтрацію людей, які намагаються евакуюватися з затоплених внаслідок підриву окупантами Каховської ГЕС населених пунктів. Ворог скористався цією сиутацією для посилення окупаційного режиму, наголосила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.

Водночас мешканка окупованого Мелітополя Запорізької області розповіла журналістам, що місто відчуває всі наслідки окупації – від постійних репресій до дефіциту ліків і продуктів. Росіяни намагаються примусити людей отримувати російські паспорти – без них життя громадян дуже ускладнено.

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