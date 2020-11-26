На думку експертів, методики, якими користується мовний омбудсмен Кремінь, не відповідають вимогам закону щодо моніторингу дотримання мовних квот у телеефі.

В Національній раді з питань телебачення і радіомовлення заявляють, що не бачать панування російської мови на телеканалах, як стверджує мовний омбудсмен Тарас Кремінь.

Про це повідомляє прес-служба Нацради.

Зазначається, що у деяких оглядах сфери радіо і телебачення, які поширюються публічно, автори, проводячи власний моніторинг, аналізують ситуацію довільно, наприклад, взявши 8 годин мовлення шести телеканалів двома проміжками у довільно визначені дні.

Читайте такожЯзиком по мові. Чому молодь в Україні не говорить українською і як це виправити

«Натомість чинним законодавством встановлено чіткі вимоги: для проведення такого моніторингу потрібно користуватися статтею 10 закону «Про телебачення і радіомовлення», якою передбачено, що в загальному тижневому обсязі мовлення загальнонаціональних і регіональних телеканалів передачі та/або фільми, виконані державною мовою, мають становити не менше як 75 відсотків загальної тривалості передач та/або фільмів (або їх частин) у кожному проміжку часу між 07:00 та 18:00 і між 18:00 та 22:00», - нагадав регулятор.

На його думку, тому для розуміння об’єктивної картини дотримання телерадіоорганізаціями вимог мовного законодавства, а також для коректного порівняння з даними попередніх років, необхідно використовувати дані тижневого моніторингу в проміжках часу між 07:00 та 18:00 і між 18:00 та 22:00, а саме проаналізувати 105 годин ефіру кожного телеканалу, взятих протягом 7 днів поспіль у згаданих вище проміжках.

«У підсумку невідповідна методика при здійсненні моніторингу призвела до викривлення реальної картини дотримання телеканалами вимог мовного законодавства. Наслідком таких дій стало не лише зазначення недостовірних відомостей у огляді про становище української мови в Україні у 2020 році, але вони своєю чергою поставили під сумнів виконання Національною радою своїх повноважень, які полягають у здійсненні нагляду та контролю за дотриманням вимог мовного законодавства», - наголошується у повідомленні.

Моніторинг Нацради

Зазначається, що Національна рада провела власний аналіз ефіру телемовників і виявила, що мовні квоти не порушено.

«Повідомляємо, що, за даними моніторингу, який був проведений відповідно до чинного законодавства, усі 6 каналів протягом тижня 26 жовтня – 1 листопада 2020 року виконували мовні квоти: найбільший показник мовлення державною мовою – 97% – у «Нового каналу», найменший – 78% – у телеканалу «Інтер», - констатує регулятор.

Читайте також"Викинути її треба звідси": пасажири одеського трамвая влаштували скандал через українську мову (відео)

Також у Нацраді пояснили, що відповідно до пунктів 5, 6 статті 10 закону «Про телебачення і радіомовлення» передача, що транслюється у прямому ефірі, вважається виконаною державною мовою, якщо виступи її ведучих виконані українською мовою. У передачах, які виходять у запису або повторі, всі репліки осіб, які беруть участь у них, мають бути виконані, дубльовані, озвучені українською мовою.

«Тобто законодавство дозволяє мовникам 26 годин на тиждень у проміжках між 07:00 та 22:00 і всю решту доби використовувати будь-які інші мови. Саме з урахуванням цих норм закону мовники будують і сітку мовлення, і плани власного виробництва. І саме ці норми враховуються при здійсненні моніторингу Національною радою", - підкреслили у Нацраді.

Разом з тим регулятор вважає, що методика мовного моніторингу телеканалів має бути змінена, щоб враховувати не лише години прайм-тайму.

«Регулятор не наділений правом законодавчої ініціативи, але під час обговорень мовного законодавства неодноразово наполягав на необхідності регулювання саме добового обсягу мовлення і на більш чіткому визначенні мови при створенні та трансляції кінофільмів. Але законодавець дослухався до аргументів індустрії про поступове наповнення ефіру державною мовою і закріпив у законі норми, які призвели до ситуації, яку ми сьогодні обговорюємо», - зауважили в Нацраді.

Двомовність в телеефірі

6 листопада мовний омбудсмен Тарас Кремінь на презентації дослідження «Становище української мови в Україні у 2020 році» заявляв, що за поточний рік зафіксовано подальше зростання частки російської мови в телеефірі, в той час, як української значно менше за передбачені законом 75%.

Згідно з цим дослідженням, другий рік поспіль відбувається зростання російської мови в телепросторі. Зокрема частка української у прайм-тайм шести провідних телеканалів, яка почала знижуватися ще минулого року, у жовтні 2020 року впала до 41%. Натомість суто російськомовні програми становили 46%.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Дмитро Хилюк