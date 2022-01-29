27 січня Артемій Рябчук на території "Південмашу" розстріляв 5 осіб, ще п’ятеро отримали поранення.

Слідчі Державного бюро розслідувань (ДБР) розшукують жінку, яка вивезла з Дніпра нацгвардійця Артемія Рябчука, що розстріляв людей на підприємстві "Південний машинобудівний завод".

Як повідомляє ДБР у Facebook, слідчі теруправління ДБР у Полтаві спільно з Національною поліцією шукають свідків та очевидців, котрі бачили Рябчука.

Слідством встановлено, що підозрюваний після того, як втік з місця події зі зброєю, ходив житловими кварталами Дніпра біля "Південмашу" та намагався зупиняти автомобілі. Зупинивши один з легкових автомобілів, він наказав жінці відвести його до міста Підгородне Дніпровського району у житлові квартали.

У зв'язку з цим слідчі просять небайдужих громадян, які бачили у вказаний період Рябчука, зв'язатись за телефоном 0800-350-352 (чергова частина ТУ ДБР у м. Полтаві).

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Як повідомляв УНІАН, вранці 27 січня у Дніпрі, на території Південного машинобудівного заводу, 20-річний нацгвардієць Рябчук відкрив вогонь з автоматичної зброї по караулу військовослужбовців НГУ. В результаті загинули 5 осіб, у тому числі жінка-працівниця заводу, ще 5 отримали поранення. Зловмисник зі зброєю та набоями зник. Правоохоронці затримали нацгвардійця у м. Підгородне Дніпропетровської області.

Рябчуку повідомили про підозру за ст. 115 ("умисне вбивство"), ст. 408 ("дезертирство"), ст. 410 ("викрадення, привласнення, вимагання військовослужбовцям зброї та бойових припасів") Кримінального кодексу.

Також розслідується справа з приводу службової недбалості керівництва Нацгвардії, що призвела до трагедії.

Мотиви скоєного злочину наразі невідомі. Слідство розглядає кілька версій, зокрема, нестатутні відносини.

Рябчуку обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 днів без права на внесення застави.