Інцидент стався в Дарницькому районі столиці.

У Києві людина потрапила до бункера з приймання твердих побутових відходів.

Читайте такожНа Львівщині вже поліцейські виявили понад 60 порушень карантинуПро це йдеться в повідомленні на сайті Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у місті Києві.

Інцидент стався в Дарницькому районі столиці на вул. Колекторна, 44.

Інформацію про те, що чоловік потрапив до бункеру і потребує допомоги, сьогодні вдень рятувальникам передав диспечер Національної поліції.

До місця події було направлено чергове відділення 24 Державної пожежно-рятувальної частини Головного управління.

Після прибуття рятувальники провели розвідку та за допомогою трьохколінної драбини спустилися до бункера.

За годину потерпілого, який був при тямі, за допомогою мотузки закріпили на ношах, підняли на поверхню та передали медикам швидкої допомоги.

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Автор: Юлія Петриченко