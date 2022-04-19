Для забезпечення послуги компанія об’єдналася з логістичною компанією "Нова пошта".

Корейська компанія Samsung безкоштовно відремонтує техніку для клієнтів з України.

Про це повідомляє The Korea Herald.

За словами українського підрозділу, корейський технологічний гігант забере мобільні пристрої для ремонту у клієнтів, які проживають у районах, де його сервісні центри не можуть працювати, а потім доставить їх додому.

Зазначається, що всі мобільні пристрої Samsung, включаючи смартфони, планшети та розумні годинники, підлягають послуги самовивезення, при цьому всі витрати покриває компанія.

"Для створення нової послуги компанія заявила, що об’єдналася з місцевою логістичною фірмою під назвою "Нова пошта", пообіцявши продовжувати підтримку клієнтів", - йдеться в повідомленні.

У виданні додали, що минулого місяця Samsung повідомила про плани пожертвувати 6 мільйонів доларів гуманітарної допомоги українським біженцям.

Після вторгнення Москви в Україну Samsung призупинила поставки нових продуктів до Росії з 5 березня. У Росії компанія є найбільшим виробником смартфонів з більш ніж 30-відсотковою часткою ринку.

Довідка УНІАН: Samsung - південнокорейська транснаціональна компанія-конгломерат, головний офіс якої розташований у Сеулі, Південна Корея.

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