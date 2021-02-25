Національний онлайн-кінотеатр SWEET.TV анонсує допрем’єрний показ серіалу «Бідна Саша» від 1+1. Кожна серія буде з’являтися на сервісі за день до прем’єри на телеканалі та залишатиметься в ексклюзивному доступі впродовж 14 днів: подивитися серіал можна буде тільки на SWEET.TV безкоштовно в тарифі. Перший епізод з’явиться на платформі 28 лютого.

SWEET.TV та телеканал 1+1 презентують початок допрем’єрного показу серіалу «Бідна Саша». Перша серія з’явиться на платформі онлайн-кінотеатру 28 лютого — за добу до прем’єри на телебаченні. Протягом 14 днів після телепрем’єри подивитися кожен з 16 епізодів можна буде тільки на SWEET.TV. На цей період серіал буде недоступним у записі на інших сервісах. Впродовж року епізоди будуть відкриті в бібліотеці SWEET.TV безкоштовно в тарифі.

«Ми підписали ексклюзивні домовленості з 1+1, згідно з якими серіал телеканалу з’являтиметься на SWEET.TV перед прем’єрою на ТБ. Першим спільним проєктом став серіал «З ким поведешся», тепер ми розпочинаємо допрем’єрний показ серіалу «Бідна Саша». Ми продовжуємо докладати зусилля, щоб наші користувачі могли отримувати кращий контент раніше за всіх, у тарифі без доплат. Чекайте на гучні прем’єри», — розповідає директор онлайн-кінотеатру Олександр Резунов.

Серіал «Бідна Саша» — драматична історія. Саша Корабльова — сирота. В неї немає нікого, крім коханого Роми, від якого вона чекає дитину. Та підступність людей змушують Рому відмовитися від Саші та одружитися на іншій, а головна героїня їде до столиці в пошуках свого щастя. Дорогою вона потрапляє до катастрофи, в якій її звинувачують справжні винуватці. Та для того, щоб вберегти свою дитину, Саша починає вдавати з себе іншу людину та навіть оселяється з повністю незнайомими людьми. Вона вірить, що зможе подолати всі труднощі, поки в її серці живе кохання.

Головну роль у серіалі виконує Анастасія Шульга (Саша), а образ її коханого (Романа) втілить Олександр Соколов.

Перший епізод відкривається на сервісі 28 лютого та буде доступний для всіх абонентів безкоштовно в межах підписки. Всього на глядачів чекає 16 епізодів цього захопливого серіалу.

Нагадаємо, що нещодавно на SWEET.TV розпочався допрем’єрний показ серіалу «З ким поведешся» від 1+1. Кожен епізод з’являється на сервісі за добу до прем’єри на ТБ та доступний впродовж 14 днів тільки на SWEET.TV. Серіал залишатиметься в доступі безкоштовно в тарифі впродовж року.

У грудні SWEET.TV отримав нагороду в номінації «Найкращий провайдер 2020 року» від 1+1 MEDIA DISTRIBUTION — одного з найбільших гравців ринку PAY TV України, що входить до медіагрупи 1+1 media. Комісія оцінила професійний підхід у роботі онлайн-кінотеатру, його стрімке зростання, інновації та розвиток технічної складової.

В SWEET.TV заявляють, що на українців ще чекають гучні покази, що відбудуться до телепрем’єр.

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Автор: УНІАН