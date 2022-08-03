Російські окупанти продовжують знищувати Маріуполь. Загарбники пиляють дерева в "зелених зонах".
Про це розповів радник мера Петро Андрющенко у Telegram-каналі
"Окупаційна влада Маріуполя наказала в терміновому порядку почати заготівлю дров на зимовий період. При відсутності / недостатності пошкоджених або аварійних дерев зелена зона Маріуполя пішла "під ніж", - йдеться в повідомленні.
При цьому Андрющенко зазначив, що окупанти продовжують руйнувати місто.
"Вже немає в Маріуполі полку Азов. Вже немає бойових дій. Але безповоротне руйнування міста не зупиняється. Просто, тому що Росія", - підсумував радник мера.
Як раніше повідомляв УНІАН, у захопленому російськими військами Маріуполі знищили Меморіал, зведений на честь маріупольців – Захисників України. Замість нього там планують встановити пам'ятник Олександру Невському на коні.
Як зазначили в Маріупольській міськраді, цей меморіал був важливою складовою оновленої площі Свободи в місті. Він був виготовлений з граніту у формі українського герба, по якому струмує вода як символ пролитих сліз. Вода омиває бронзове дубове листя, на кожному з яких – ім'я загиблого героя.