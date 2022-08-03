Петро Андрющенко зазначив, що загарбники продовжують руйнувати місто.

Російські окупанти продовжують знищувати Маріуполь. Загарбники пиляють дерева в "зелених зонах".

Про це розповів радник мера Петро Андрющенко у Telegram-каналі

"Окупаційна влада Маріуполя наказала в терміновому порядку почати заготівлю дров на зимовий період. При відсутності / недостатності пошкоджених або аварійних дерев зелена зона Маріуполя пішла "під ніж", - йдеться в повідомленні.

При цьому Андрющенко зазначив, що окупанти продовжують руйнувати місто.

"Вже немає в Маріуполі полку Азов. Вже немає бойових дій. Але безповоротне руйнування міста не зупиняється. Просто, тому що Росія", - підсумував радник мера.

Як раніше повідомляв УНІАН, у захопленому російськими військами Маріуполі знищили Меморіал, зведений на честь маріупольців – Захисників України. Замість нього там планують встановити пам'ятник Олександру Невському на коні.

Як зазначили в Маріупольській міськраді, цей меморіал був важливою складовою оновленої площі Свободи в місті. Він був виготовлений з граніту у формі українського герба, по якому струмує вода як символ пролитих сліз. Вода омиває бронзове дубове листя, на кожному з яких – ім'я загиблого героя.

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