"Померти за русскій мір" готовий і чоловік Євгенії Більченко.

Екс-педагог київського університету імені Драгоманова Євгенія Більченко показала фото з весілля в Санкт-Петербурзі і розповіла про готовність померти за русскій мір разом з чоловіком.

Відповідні дописи з'явилися на її сторінці в Facebook.

Професор, більш як пів року проживає в Росії, напередодні вийшла заміж. Її обранцем став поет Аркадій Вєсєлов. Церемонія одруження відбулася в Санкт-Петербурзі, де живе пара.

Читайте також"Мені забороняють дихати": скандальна Більченко заявила про небажання жити через цькування в Росії

Ось що Більченко розповіла про обранця:

"У мене є улюблений епізод. Один з останніх наших. Ми зізналися один одному, що готові померти за російський світ. Прямо на вулиці. Ніколи про це не писала і зараз в подробицях не маю наміру".

На фото з церемонії, яким поділилася Більченко, можна побачити і фото з двома паспортами - українським (своїм) і російським (чоловіка).

Більченко збирається отримати громадянство РФ і вже отримала документ, що підтверджує володіння російською мовою

"Я отримала сертифікат з російської мови, законодавства та історії Росії з круглими п'ятірками, але я знаю, за що. Я готувалася дуже сильно, хотіла знати російську історію назубок, краще за всіх. І право - теж. У мене-тридцять сторінок рукописів, хоч курс відкривай, та нема кому читати", - ділиться колишня викладачка київського вишу.

Коментуючи ці події, Більченко порівняла себе зукраїнської телеведучою Сніжаною Єгоровою, яка напередодні шокувала скандальними заявами про те, що вона підтримує президента РФ Володимира Путіна.

Читайте такожПсихічні розлади чи вербування РФ: скандальні заяви Єгорової шокували українських зірок

"Я не Сніжана Єгорова, я інший. І не кажіть мені, що цей мир (русскій мір - УНІАН) - уявне, ідеологія... Це пипєц, яке Реальне. Символічне і Реальне. Як любов, космічна і поетична. Нетямуща. Всяка", - пише Більченко.

Скандальні заяви Більченка - з чого все почалося

Викладачка культурології Євгенія Більченко назвала Україну американською колонією і розкритикувала мовний закон. Мовний омбудсмен Тарас Кремінь заявив, що на її висловлювання має звернути увагу СБУ. Також на слова педагога відреагували в МОН.

Незабаром учасницю скандалу в університеті Драгоманова відсторонили від занять. Вчена рада також ліквідувала кафедру культурології та філософської антропології Євгенії Більченко.

Після звільнення педагог переїхала до РФ. Практично відразу ж після цього вона почалася скаржитися. Там Більченко стала "нерукопожатною" і змушена "цілодобово фрілансити".

Вас також можуть зацікавити новини: