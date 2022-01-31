Юрій Голубан нібито виконував організаторські повноваження.

Правоохоронці затримали колишнього полковника поліції Юрія Голубана. Передбачається, що він може бути одним з організаторів масових заворушень в Україні

Про це повідомляє РБК-Україна.

"Це Голубан Юрій Степанович, був командиром роти у складі батальйону "Схід" у так званій "ДНР". Якщо подивитися його біографію, то у 2018 звільнився з посади заступник начальника тренінгового центру ГУНП в Київській області", - йдеться в повідомленні.

Відзначається, що Голубан займався організацією заворушень. Саме він повинен був залучити близько 200 "своїх людей"

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Юрій Голубан з 1994 року служив у спецпідрозділах МВС України та СБУ, а саме в "Альфі". У 2014 році пішов у батальйон "Київ-1", служив у гарячих точках АТО, командував ротою спецпризначення при ГУНП в Донецькій області.

У 2017 році СБУ відкрила стосовно Голубана кримінальне провадження. Його запідозрили в держзраді. Слідчі стверджували, що він воював на боці бойовиків, але точних доказів його провини не було.

У лютому 2019 року Арсен Аваков, який займав пост глави МВС, заявив, що відносно Голубана проводили розслідування і його звільнили з правоохоронних органів.

Як раніше повідомляв УНІАН, у Києві затримали групу осіб, які планували масові заворушення у столиці, під час яких "мала пролитися кров".

Як уточнив глава Нацполіції ігор Клименко, масові заворушення повинні були відбутися в центрі столиці, зокрема, під офісом президента, а в лютому ще в чотирьох обласних центрах. За його словами, зараз затриманий організатор акції в Києві і його помічник.

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