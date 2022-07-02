Український уряд не заборонив громадянам РФ відвідувати Україну, насправді для росіян почав діяти візовий режим.

З 1 липня в Україні набув чинності візовий режим для громадян Російської Федерації. На тлі цього з'явилося багато фейків.

Неправдиву інформацію спростували у Центрі протидії дезінформації при Раді національної безпеки і оборони України.

Так, деякі почали розповсюджувати фейки про те, що уряд України повністю заборонив росіянам в'їзд до нашої країни. Насправді ж це не так.

"(Уряд - УНІАН) не заборонив в’їзд, а з 1 липня втратила чинність угода між Урядом України та урядом РФ про безвізові поїздки, підписана 16 січня 1997 року в Москві. Тобто для громадян Росії почав діяти візовий режим", - пояснили в РНБО.

Окрім цього у мережі все частіше стали з'являтися висловлювання про те, що нові правила нібито "розбивають" родини.

"Фейк - Бабусі вже 92 роки, вона хотіла, щоб онуки з Росії приїхали її провідати. Тепер онуки бабусю ніколи не побачать! Правда - Побачать. Але тепер громадянам РФ необхідно мати запрошення з України, чинний закордонний паспорт РФ, українську візу, ксерокопію паспортних даних сторони, що приймає та суму, не меншу 20 прожиткових мінімумів на місяць – 52 тис. грн", - розповіли в Центрі протидії дезінформації.

Також в РНБО пояснили, чи зможуть в'їхати до України громадяни РФ, які живуть у країнах Євросоюзу. Росіяни, які перебувають на території третіх країн, для оформлення українських віз можуть звертатися до закордонних дипломатичних установ України в цих країнах.

Скасування безвізу з РФ - що відомо

17 червня президент Володимир Зеленський запропонував Кабінету Міністрів опрацювати питання перегляду режиму в'їзду російських громадян на територію України. Йшлося про схвалення постанови "про припинення дії угоди між Урядом України та Урядом Російської Федерації про безвізові поїздки громадян України та Російської Федерації та застосування деяких міжнародних договорів України з Російською Федерацією".

Кабінет Міністрів підтримав пропозицію президента України ввести з 1 липня візовий режим для громадян Російської Федерації. Згодом стало відомо, що громадяни Російської Федерації зможуть оформити українську візу лише у восьми містах. Видача документа не гарантуватиме вільний перетин кордонів України.